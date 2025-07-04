СМИ: Германия готовит покупку тысяч танков и бронированных машин на 25 млрд евро

Германия рассматривает возможность закупки до 2500 боевых бронированных машин и до 1000 боевых танков в рамках совместных европейских усилий по созданию новых бригад НАТО для сдерживания России.

Об этом стало известно агентству Bloomberg от источников, сообщает "Европейская правда".

НАТО обратился к Германии с просьбой присоединить к Альянсу до семи боевых бригад в течение следующего десятилетия.

Если покупка будет утверждена, этими танками и боевыми машинами будут оснащены указанные бригады, говорят источники.

По словам собеседников агентства, заказ, который рассматривают министр обороны Борис Писториус и высшие генералы Бундесвера, будет включать до 1000 боевых танков Leopard 2 и до 2500 бронетранспортеров GTK Boxer.

Общая стоимость заказа может составить до 25 млрд евро, отмечают источники, добавляя, что поскольку переговоры о закупке еще продолжаются, окончательная сумма может быть меньше.

Заказ, как ожидается, будет окончательно утвержден в ближайшие месяцы, а законодатели могут дать зеленый свет до конца года, добавляют собеседники.

Накануне писали, что Германия потратит до 2 млрд евро на модернизацию авиабазы НАТО в Бюхеле в земле Рейнланд-Пфальц, что значительно дороже, чем планировалось.

Кроме того, по данным СМИ, Германия планирует ввести добровольную шестимесячную военную службу.