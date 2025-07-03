ЗМІ: Німеччина витратить мільярди євро на модернізацію авіабази НАТО

Німеччина витратить до двох мільярдів євро на модернізацію авіабази НАТО в Бюхелі в землі Рейнланд-Пфальц, що значно дорожче, ніж планувалось.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Німецьке Міністерство оборони поки офіційно не підтвердило цю суму. Це може бути пов'язано з тим, що проєктування робіт ще не конкретизовано, і переговори з промисловістю тривають.

Водночас представник міністерства повідомив, що зростання витрат "імовірно складе сотні мільйонів євро".

Як причину різкого зростання витрат в оборонному відомстві назвали швидкість будівельних робіт та вимоги США щодо безпеки.

За словами представника міністерства, реконструкція в Бюхелі є "найскладнішим і найбільшим будівництвом", який коли-небудь мав Бундесвер.

До моменту прийняття на озброєння нових винищувачів F35 в Німеччині інфраструктура в Бюхелі має бути повністю готова.

Повідомляли також, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відправив у відставку генерального інспектора армії генерал-лейтенанта Альфонса Маїса, відомого критикою недостатніх зусиль з оснащення німецької армії.

Своєю чергою Британія закупить 12 нових стелс-винищувачів F-35A та приєднається до місії НАТО з використання літаків подвійного призначення для транспортування ядерної зброї.