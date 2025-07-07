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Литовське держлісництво передало 15 пікапів і дві пожежні машини на підтримку України

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Новини — Понеділок, 7 липня 2025, 13:11 — Марія Ємець

Литовське державне підприємство з управління лісами передало 15 пікапів на підтримку України, вони вже працюють на Харківщині. 

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда". 

Литовське державне підприємство з управління лісами (VMU) зібрало у своїх регіональних підрозділах 15 пікапів на підтримку України. Машини передали у розпорядження влади селища Пісочне, що у західному передмісті Харкова.

 

Перед відправленням машини обслужили та перевірили на справність. Зараз вони вже залучаються для гуманітарних потреб у Харківській області. 

Крім того, передали дві пожежні машини, адаптовані для застосування у лісі, для Клавдієвської лісової дослідницької станції, чиє майно було знищене і розкрадене під час окупації.  

 

Загалом за час повномасштабної війни це литовське держпідприємство передало в Україну 267 транспортних засобів. 

Нагадаємо, Латвія безоплатно передає Україні транспортні засоби, конфісковані у п'яних водіїв. За 2024 рік таких передали понад 600.

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