Литовське держлісництво передало 15 пікапів і дві пожежні машини на підтримку України

Литовське державне підприємство з управління лісами передало 15 пікапів на підтримку України, вони вже працюють на Харківщині.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Литовське державне підприємство з управління лісами (VMU) зібрало у своїх регіональних підрозділах 15 пікапів на підтримку України. Машини передали у розпорядження влади селища Пісочне, що у західному передмісті Харкова.

Перед відправленням машини обслужили та перевірили на справність. Зараз вони вже залучаються для гуманітарних потреб у Харківській області.

Крім того, передали дві пожежні машини, адаптовані для застосування у лісі, для Клавдієвської лісової дослідницької станції, чиє майно було знищене і розкрадене під час окупації.

Загалом за час повномасштабної війни це литовське держпідприємство передало в Україну 267 транспортних засобів.

Нагадаємо, Латвія безоплатно передає Україні транспортні засоби, конфісковані у п'яних водіїв. За 2024 рік таких передали понад 600.