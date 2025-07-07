Литовское гослесничество передало 15 пикапов и две пожарные машины в поддержку Украины
Новости — Понедельник, 7 июля 2025, 13:11 —
Литовское государственное предприятие по управлению лесами передало 15 пикапов в поддержку Украины, они уже работают на Харьковщине.
Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".
Литовское государственное предприятие по управлению лесами (VMU) собрало в своих региональных подразделениях 15 пикапов в поддержку Украины. Машины передали в распоряжение властей поселка Песочное, что в западном пригороде Харькова.
Перед отправкой машины обслужили и проверили на исправность. Сейчас они уже привлекаются для гуманитарных нужд в Харьковской области.
Кроме того, передали две пожарные машины, адаптированных для применения в лесу, для Клавдиевской лесной исследовательской станции, чье имущество было уничтожено и разворовано во время оккупации.
Всего за время полномасштабной войны это литовское госпредприятие передало в Украину 267 транспортных средства.
Напомним, Латвия безвозмездно передает Украине транспортные средства, конфискованные у пьяных водителей. За 2024 год таких передали более 600.