Литовское гослесничество передало 15 пикапов и две пожарные машины в поддержку Украины

Литовское государственное предприятие по управлению лесами передало 15 пикапов в поддержку Украины, они уже работают на Харьковщине.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Литовское государственное предприятие по управлению лесами (VMU) собрало в своих региональных подразделениях 15 пикапов в поддержку Украины. Машины передали в распоряжение властей поселка Песочное, что в западном пригороде Харькова.

Перед отправкой машины обслужили и проверили на исправность. Сейчас они уже привлекаются для гуманитарных нужд в Харьковской области.

Кроме того, передали две пожарные машины, адаптированных для применения в лесу, для Клавдиевской лесной исследовательской станции, чье имущество было уничтожено и разворовано во время оккупации.

Всего за время полномасштабной войны это литовское госпредприятие передало в Украину 267 транспортных средства.

Напомним, Латвия безвозмездно передает Украине транспортные средства, конфискованные у пьяных водителей. За 2024 год таких передали более 600.