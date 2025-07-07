Прем'єр Литви заявив про "незручності", які створює польський прикордонний контроль

Литовський прем’єр-міністр Гінтаутас Палуцкас заявив, що негативно ставиться до рішення Польщі про повернення прикордонного контролю з Литвою.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Палуцкаса наводить Delfi.

За словами прем'єр-міністра Литви, це одностороннє рішення створить незручності для подорожуючих Європою.

"Ми ставимося до цього негативно... Вони (Польща. – Ред.), звичайно, намагаються вирішити свої власні проблеми, тобто питання вторинної міграції тощо, але все одно це створює значний дискомфорт і незручності для людей, які подорожують Європою", – сказав він.

За словами Палуцкаса, Шенгенська зона – це "найбільша цінність Євросоюзу".

"У такому випадку ми сподіваємося, що ці заходи не будуть застосовуватися протягом тривалого часу або протягом невизначеного періоду часу", – резюмував він.

Як відомо, з 7 липня набуло чинності рішення польського уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції.

Тимчасовий прикордонний контроль початково запроваджений на 30 днів, але цей період може бути продовжений.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повернення контролю на кордонах з Німеччиною та Литвою необхідне для припинення потоків нелегальної міграції з РФ та Білорусі.