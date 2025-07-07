Премьер Литвы заявил о "неудобствах", которые создает польский пограничный контроль

Литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас заявил, что негативно относится к решению Польши о возвращении пограничного контроля с Литвой.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Палуцкаса приводит Delfi.

По словам премьер-министра Литвы, это одностороннее решение создаст неудобства для путешествующих по Европе.

"Мы относимся к этому негативно... Они (Польша. – Ред.), конечно, пытаются решить свои собственные проблемы, то есть вопросы вторичной миграции и т.д., но все равно это создает значительный дискомфорт и неудобства для людей, путешествующих по Европе", – сказал он.

По словам Палуцкаса, Шенгенская зона – это "самая большая ценность Евросоюза".

"В таком случае мы надеемся, что эти меры не будут применяться в течение длительного времени или в течение неопределенного периода времени", – резюмировал он.

Как известно, с 7 июля вступило в силу решение польского правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции.

Временный пограничный контроль изначально введен на 30 дней, но этот период может быть продлен.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что возвращение контроля на границах с Германией и Литвой необходимо для прекращения потоков нелегальной миграции из РФ и Беларуси.