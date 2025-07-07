Тихановська закликала Трампа покарати Лукашенка

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала президента США Дональда Трампа зберігати тиск на авторитарного лідера Білорусі Александра Лукашенка.

Про це вона заявила в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Тихановська застерегла Трампа від поступок Лукашенку у контексті того, що білоруський режим нещодавно звільнив низку політв’язнів, зокрема і її чоловіка Сергія Тихановського.

"Не нормалізуйте ситуацію, коли людей звільняють в обмін на деякі поступки з вашого боку, пом'якшення санкцій або розголос. Лукашенко повинен бути покараний, а не винагороджений", – підкреслила вона.

Тихановська розповіла, що не могла повірити у те, що її чоловіка звільнили з в’язниці.

"Адже всі ці роки я була впевнена, що він буде одним з останніх, кого випустять із в’язниці. Але хто розуміє логіку цього режиму?", – додала вона.

Апелюючи до чинного президента США, Тихановська наголосила, що Білорусь може стати "історією успіху зовнішньої політики президента Трампа", якщо він і союзники Америки забезпечать виведення країни з-під російського впливу.

За словами Тихановської, президент США може "змінити всю архітектуру безпеки в регіоні", якщо він і його союзники використають свою владу і санкції для звільнення більшої кількості в'язнів і наполягатимуть на системних змінах у білоруському уряді.

"Не можна винагороджувати агресора, не може бути миру без справедливості. І білоруська тема тут є екзистенційною. Бо якщо Лукашенко продовжить утримувати владу в Білорусі, не буде можливості забезпечити мир у всьому регіоні", – резюмувала вона.

Нагадаємо, 21 червня у Білорусі звільнили 14 політвʼязнів, серед яких був і Сергій Тихановський. Тихановський намагався балотуватися на президентських виборах у Білорусі 2020 року, але був увʼязнений.

Після цього роль лідера білоруської опозиції на себе взяла його дружина Світлана Тихановська.

Зазначимо, що звільнення найвідомішого опонента режиму Лукашенка збіглось із візитом до Мінська спецпредставника президента США генерала Кіта Келлога.

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