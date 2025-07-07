Тихановская призвала Трампа наказать Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала президента США Дональда Трампа сохранять давление на авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом она заявила в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

Тихановская предостерегла Трампа от уступок Лукашенко в контексте того, что белорусский режим недавно освободил ряд политзаключенных, в том числе и ее мужа Сергея Тихановского.

"Не нормализуйте ситуацию, когда людей освобождают в обмен на некоторые уступки с вашей стороны, смягчение санкций или огласку. Лукашенко должен быть наказан, а не вознагражден", – подчеркнула она.

Тихановская рассказала, что не могла поверить в то, что ее мужа освободили из тюрьмы.

"Ведь все эти годы я была уверена, что он будет одним из последних, кого выпустят из тюрьмы. Но кто понимает логику этого режима?", – добавила она.

Апеллируя к действующему президенту США, Тихановская подчеркнула, что Беларусь может стать "историей успеха внешней политики президента Трампа", если он и союзники Америки обеспечат вывод страны из-под российского влияния.

По словам Тихановской, президент США может "изменить всю архитектуру безопасности в регионе", если он и его союзники используют свою власть и санкции для освобождения большего количества заключенных и будут настаивать на системных изменениях в белорусском правительстве.

"Нельзя вознаграждать агрессора, не может быть мира без справедливости. И белорусская тема здесь является экзистенциальной. Потому что если Лукашенко продолжит удерживать власть в Беларуси, не будет возможности обеспечить мир во всем регионе", – резюмировала она.

Напомним, 21 июня в Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди которых был и Сергей Тихановский. Тихановский пытался баллотироваться на президентских выборах в Беларуси в 2020 году, но был заключен в тюрьму.

После этого роль лидера белорусской оппозиции взяла на себя его жена Светлана Тихановская.

Отметим, что освобождение самого известного оппонента режима Лукашенко совпало с визитом в Минск спецпредставителя президента США генерала Кита Келлога.

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