У Румунії ультраправі збирають підписи для вотуму недовіри новому уряду

Ультраправа румунська партія AUR у понеділок заявила про намір ініціювати вотум недовіри уряду Іліє Боложана, який обійняв посаду кілька тижнів тому.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Romania Insider.

Голова фракції AUR у румунському Сенаті Петрішор Пейу заявив журналістам, що партія збирає підписи для подання пропозиції у встановлений конституцією термін.

Ідеться про три дні, які Конституція Румунії дає парламенту для ухвалення вотуму недовіри уряду, якщо той запускає процедуру прискореного ухвалення закону.

Уряд Боложана раніше оголосив, що в понеділок саме за такою процедурою винесе на голосування пакет фіскальних заходів, покликаних стабілізувати інфляцію в румунській економіці.

За словами представника AUR Міхая Енаке, під пропозицією про вотум недовіри підписалися всі 89 депутатів його партії, а також ще кілька ультраправих політиків. Для подання пропозиції необхідні підписи щонайменше 116 депутатів.

Навіть у разі винесення вотуму недовіри на голосування шанси його ухвалення вкрай малі: нинішня коаліція в Румунії має більшість у 294 депутати.

Нагадаємо, парламент Румунії затвердив уряд на чолі з Іліє Боложаном 23 червня.

До нового румунського уряду увійшли 16 міністрів і кілька віцепрем'єрів. Посаду міністра оборони та міністра закордонних справ отримали представники проєвропейського Союзу за порятунок Румунії (USR) – Йонуц Моштяну та Оана Тою відповідно.

Кандидатуру Іліє Боложана на посаду глави уряду Румунії висунув президент Нікушор Дан.