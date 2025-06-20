Колишнього тимчасового президента Румунії номінували на посаду прем’єр-міністра

Президент Румунії Нікушор Дан номінував колишнього тимчасового президента країни Іліє Боложана на посаду прем’єр-міністра.

Про це пише Digi24, передає "Європейська правда".

Іліє Боложан кілька місяців виконував обов'язки президента Румунії.

"Дякую партіям, які сформують парламентську більшість, за ці тижні обговорень. В інтересах Румунії, щоб уряд підтримувала солідна більшість, і партії це зрозуміли", – заявив Дан.

Президент країни заявив, що найнагальніша потреба Румунії – економічне відновлення, яке потребує "твердої основи".

"Іліє Боложан – найвідповідніша особа для необхідних реформ у державному апараті. Він уже довів, що вміє скорочувати витрати і має бачення розвитку. Він матиме в мені надійного партнера", – додав Дан.

Сам Боложан заявив, що буде працювати в трьох напрямах: упорядкування державних фінансів, належне управління для розвитку Румунії та повага до румунських громадян.

"Я знаю, що буде нелегко, але впевнений, що разом із президентом, відповідальними політиками та підтримкою громадян ми зможемо пройти цей складний період і повернути Румунію на правильний шлях", – додав він.

Як відомо, після першого туру президентських виборів в Румунії тодішній прем’єр Марчел Чолаку подав у відставку. Відтоді обов’язки прем’єра виконував міністр внутрішніх справ Каталін Предою, якого призначив Боложан.

Читайте також про нового президента Румунії, що переміг на вирішальних для країни виборах: Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан.