В Румынии ультраправые собирают подписи для вотума недоверия новому правительству

Ультраправая румынская партия AUR в понедельник заявила о намерении инициировать вотум недоверия правительству Илие Боложана, который занял пост несколько недель назад.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Romania Insider.

Глава фракции AUR в румынском Сенате Петришор Пейу заявил журналистам, что партия собирает подписи для подачи предложения в установленный конституцией срок.

Речь идет о трех днях, которые Конституция Румынии дает парламенту для принятия вотума недоверия правительству, если оно запускает процедуру ускоренного принятия закона.

Правительство Боложана ранее объявило, что в понедельник именно по такой процедуре вынесет на голосование пакет фискальных мер, призванных стабилизировать инфляцию в румынской экономике.

По словам представителя AUR Михая Энаке, под предложением о вотуме недоверия подписались все 89 депутатов его партии, а также еще несколько ультраправых политиков. Для подачи предложения необходимы подписи не менее 116 депутатов.

Даже в случае вынесения вотума недоверия на голосование шансы его принятия крайне малы: нынешняя коалиция в Румынии имеет большинство в 294 депутата.

Напомним, парламент Румынии утвердил правительство во главе с Илие Боложаном 23 июня.

В новый румынский правительство вошли 16 министров и несколько вице-премьеров. Пост министра обороны и министра иностранных дел получили представители проевропейского Союза за спасение Румынии (USR) – Йонац Моштяну и Оана Тою соответственно.

Кандидатуру Илие Боложана на пост главы правительства Румынии выдвинул президент Никушор Дан.