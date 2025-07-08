Сенатор Грем очікує просування двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що Сенат просуватиме двопартійний законопроєкт про російські санкції, який дозволить запроваджувати тарифи проти країн, які підтримують війну РФ.

Про це Грем написав у соцмережі Х у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Грем заявив, що "час покласти край цій кривавій бійнi", коментуючи новину про найбільший повітряний обстріл Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Очікую, що Сенат просуватиме двопартійний законопроєкт про санкції проти Росії, який дозволить запроваджувати тарифи та санкції щодо країн, що підтримують військову машину Путіна і не допомагають Україні", – написав Грем.

Сенатор додав, що законопроєкт міститиме пункт про президентське виключення, щоб надати президентові Трампу максимальні важелі впливу. Зараз законопроєкт вже має 85 співавторів і їхня кількість, за словами Грема, зростає.

Днями Грем заявив, що Дональд Трамп підтримав ухвалення цього законопроєкту в Конгресі. Сенатор анонсував, що нові санкції проти РФ схвалять у липні.

Як відомо, сенатор Грем спільно з більшістю членів Сенату подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Проєкт має підтримку і в Палаті представників, але після його ініціювання навесні не було здійснено жодних кроків з його ухвалення.

Публічно Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії "за потреби".