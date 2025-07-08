Сенатор Грэм ожидает продвижения двухпартийного законопроекта о санкциях против России

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ожидает, что Сенат будет продвигать двухпартийный законопроект о российских санкциях, который позволит вводить тарифы против стран, поддерживающих войну РФ.

Об этом Грэм написал в соцсети Х в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Грэм заявил, что "пора положить конец этой кровавой бойне", комментируя новость о крупнейшем воздушном обстреле Киева с начала полномасштабного вторжения России.

"Ожидаю, что Сенат будет продвигать двухпартийный законопроект о санкциях против России, который позволит вводить тарифы и санкции в отношении стран, поддерживающих военную машину Путина и не помогающих Украине", – написал Грэм.

Сенатор добавил, что законопроект будет содержать пункт о президентском исключении, чтобы предоставить президенту Трампу максимальные рычаги влияния. Сейчас законопроект уже имеет 85 соавторов и их количество, по словам Грэма, растет.

На днях Грэм заявил, что Дональд Трамп поддержал принятие этого законопроекта в Конгрессе. Сенатор анонсировал, что новые санкции против РФ одобрят в июле.

Как известно, сенатор Грэм совместно с большинством членов Сената подали законопроект, который предусматривает дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Проект имеет поддержку и в Палате представителей, но после его инициирования весной не было предпринято никаких шагов по его принятию.

Публично Трамп заявляет, что введет новые санкции против России "при необходимости".