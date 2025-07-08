Глава МЗС Франції розповів про підготовку "найжорсткіших" санкцій проти Росії за 3 роки

Міністр закордонних справ Франції Жан Ноель Барро повідомив, що Європа готується схвалити найжорсткіші санкції за останні три роки у зв’язку з посиленням ударів РФ по Україні.

Про це Барро сказав в коментарі французькому телеканалу TF1, повідомляє "Європейська правда".

За словами Барро, глава Кремля Владімір Путін не лише не погодився на пропозицію перемир'я, а й Росія "посилила удари по Україні у п'ять разів".

"Це не може тривати далі. Це має припинитися. Щоб досягти цього, у координації з зусиллями американських сенаторів, Європа готується прийняти на основі французьких пропозицій найжорсткіші санкції за останні три роки, які безпосередньо позбавлять Владіміра Путіна ресурсів, що дозволяють йому продовжувати війну", – заявив французький міністр.

Він додав, що Росія більше не просувається на фронті, і сьогодні Путін "задовольняється тим, що обстрілює ракетами і дронами житлові райони, завдаючи величезних жертв серед цивільного населення".

"Тож все це має припинитися, і для цього потрібні санкції, спрямовані не тільки на нафтові доходи, а й на російських фінансових гравців та фінансових гравців в інших країнах, які дозволяють уникнути наших санкцій", – додав французький міністр.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що Сенат просуватиме двопартійний законопроєкт про російські санкції, що дозволить запроваджувати тарифи проти країн, які підтримують війну РФ.

Днями сенатор анонсував, що нові санкції проти РФ схвалять у липні.