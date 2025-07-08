FT: найбільший порт Європи готується до можливої війни з Росією

Найбільший порт Європи – нідерландський Роттердам – готується до можливого конфлікту з Росією, резервуючи місце для кораблів з військовими вантажами та плануючи, куди перенаправляти комерційні вантажі в разі війни.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Генеральний директор адміністрації порту Роттердама Баудевейн Сіменс в інтерв’ю виданню розповів, що порт координує свої дії із сусіднім портом Антверпен у Бельгії у разі прибуття британської, американської та канадської техніки та постачань.

"Не кожен термінал підходить для опрацювання військових вантажів", – зазначив Сіменс.

"Якщо доведеться перевозити великі обсяги військової техніки, ми будемо звертатися до Антверпена або інших портів, щоб вони частково перебрали потужності, і навпаки. Ми дедалі менше сприймаємо один одного як конкурентів. Звісно, конкуруємо, де потрібно, але співпрацюємо, де можемо", – додав він.

Сіменс повідомив, що один або кілька кораблів зможуть причалювати до порту протягом кількох тижнів – чотири або п’ять разів на рік, хоча місце швартування може змінюватися. Контейнерний термінал Роттердама – єдине місце, де порт може безпечно перевантажувати боєприпаси з одного судна на інше.

Також кілька разів на рік тут проходитимуть амфібійні військові навчання.

Порт уже мав досвід опрацювання привезених озброєнь – особливо під час війни в Перській затоці у 2003 році, – однак навіть у розпал холодної війни він не мав спеціалізованого військового причалу.

Порт Антверпен регулярно приймає вантажі для американських військових, дислокованих у Європі.

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