FT: крупнейший порт Европы готовится к возможной войне с Россией

Крупнейший порт Европы – нидерландский Роттердам – готовится к возможному конфликту с Россией, резервируя место для кораблей с военными грузами и планируя, куда перенаправлять коммерческие грузы в случае войны.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Генеральный директор администрации порта Роттердама Баудевейн Сименс в интервью изданию рассказал, что порт координирует свои действия с соседним портом Антверпен в Бельгии на случай прибытия британской, американской и канадской техники и поставок.

"Не каждый терминал подходит для обработки военных грузов", – отметил Сименс.

"Если придется перевозить большие объемы военной техники, мы будем обращаться к Антверпену или другим портам, чтобы они частично взяли на себя грузы, и наоборот. Мы все меньше воспринимаем друг друга как конкурентов. Конечно, конкурируем, где нужно, но сотрудничаем, где можем", – добавил он.

Сименс сообщил, что один или несколько кораблей смогут причаливать к порту в течение нескольких недель – четыре или пять раз в год, хотя место швартовки может меняться. Контейнерный терминал Роттердама – единственное место, где порт может безопасно перегружать боеприпасы с одного судна на другое.

Также несколько раз в год здесь будут проходить амфибийные военные учения.

Порт уже имел опыт обработки привезенных вооружений – особенно во время войны в Персидском заливе в 2003 году, – однако даже в разгар холодной войны он не имел специализированного военного причала.

Порт Антверпен регулярно принимает грузы для американских военных, дислоцированных в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в июне предупредил, что Россия может атаковать одну из стран Альянса до 2030 года.

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