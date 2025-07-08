Кількість перешкод GPS у повітряному просторі Латвії збільшилася на 88%

За шість місяців 2025 року в повітряному просторі Латвії зафіксовано 660 випадків перешкод у роботі глобальної системи позиціювання (GPS), що на 88% більше в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Відповідні дані озвучили у компанії Latvijas gaisa satiksme (LGS), яка займається аеронавігаційним обслуговуванням, їх наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У червні зафіксовано 126 випадків GPS-перешкод, що в 5,3 раза більше, ніж за той самий місяць минулого року (24).

У 2024 році було зафіксовано 820 випадків GPS-перешкод, у 2023 році – 342, у 2022 році – 26.

Як зазначають в LGS, перешкоди почалися одночасно з вторгненням Росії в Україну і, ймовірно, пов'язані з ним.

В Агентстві цивільної авіації раніше пояснили, що, хоча GPS-перешкоди впливають на процеси в цивільній авіації, вони не створюють загрози для польотів, оскільки для забезпечення їх безпеки використовуються кілька систем.

Кожен випадок GPS-перешкод аналізується Європейським агентством авіаційної безпеки.

Нещодавно Литва і ще 12 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах Спільноти.

У листі до Єврокомісії зазначається, що перебої з сигналами GNSS є не випадковими інцидентами, а систематичними, повторюваними і цілеспрямованими діями російського і білоруського режимів, спрямованими на порушення стабільного функціонування інфраструктури регіону, особливо зв'язку.

Згодом заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса заявив, що масштаб блокованих Росією сигналів GPS розширюється.

А 17 червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна фіксує над Балтійським морем перебої з GPS, що пов’язано із діями Росії.