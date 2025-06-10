13 країн ЄС закликають Єврокомісію вжити заходів щодо навігаційних перешкод

Тринадцять країн Європейського Союзу закликають Європейську комісію терміново вжити заходів у зв'язку з перешкодами в роботі Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) на території країн ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT з посиланням на Міністерство транспорту Литви.

У листі, направленому до Єврокомісії, підкреслюється, що перебої GNSS-сигналів – це не випадкові інциденти, а систематичні, повторювані і навмисні дії з боку режимів Росії та Білорусі, мета яких – дестабілізація роботи інфраструктури регіону, особливо транспортної сфери.

Міністри транспорту Литви, Латвії, Естонії, Німеччини, Словаччини, Фінляндії, Словенії, Чехії, Італії, Нідерландів, Іспанії, Данії та Румунії закликають ЄС застосувати всі можливі політичні, дипломатичні та правові заходи, щоб посилити міжнародний тиск на режими Росії та Білорусі. Зокрема, вони пропонують ввести санкції проти осіб та організацій, причетних до навмисного створення перешкод GNSS-сигналам.

У листі також пропонується розглянути можливість посилення радіочастотного моніторингу, розширення координаційних механізмів між країнами ЄС і НАТО для спільного моніторингу, обміну даними та можливого реагування на навігаційні перешкоди.

Крім того, країни закликають прискорити впровадження більш стійких до перешкод GNSS-рішень, а також оновити і модернізувати існуючу навігаційну інфраструктуру.

Ініційоване Литвою звернення було направлено високому представнику ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Каї Каллас, єврокомісару з питань оборони та космосу Андрюсу Кубіліусу, єврокомісару з транспорту Апостолосу Цицикостасу та іншим членам Європейської комісії.

Міністри транспорту і телекомунікацій цих країн ЄС підкреслюють, що з 2022 року в повітряному просторі Балтійського моря все частіше фіксуються випадки придушення і підміни GNSS-сигналів, що створює загрозу для різних видів транспорту, особливо для цивільної авіації та морського судноплавства.

Естонія раніше говорила, що перешкоджання сигналам GPS є порушенням міжнародного права з боку РФ.

Тим часом у Фінляндії працюють над пристроєм для протидії перешкодам GPS.