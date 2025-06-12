Міноборони Литви: масштаб блокування Росією сигналів GPS розширюється
Заступник міністра оборони Кароліс Алекса заявив, що масштаб блокованих Росією сигналів GPS розширюється.
Заяву заступника міністра наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".
Алекса вказав, що така діяльність з боку РФ не є новою – "питання тільки в масштабі та ступені впливу".
"Схоже, що масштаб розширюється, і тому важливо реагувати і контролювати, вживати превентивних заходів, які дозволять запобігти різним інцидентам", – зазначив він.
Алекса пов'язує активізацію перешкод сигналів з діяльністю Литви щодо зміцнення своєї оборони та ситуацією у війні в Україні.
"Ми бачимо, що (Росії) дуже не подобається те, що ми робимо – зміцнюємо свою оборону, що роблять і українці. Тоді РФ теж вживає певних заходів, посилаючи сигнали", – сказав заступник міністра.
За його словами, Росія, ймовірно, блокує сигнали зловмисно, прагнучи завдати якомога більше шкоди.
"Важливо розрізняти, чи є це рутинними або певними зловмисними (діями). Очевидно, що це ближче до зловмисності і дійсно може завдати нам великої шкоди", – додав Алекса.
Як повідомляли раніше, у Збройних силах Литви заявили, що блокування GPS-сигналів і порушення системи управління уздовж литовського узбережжя призводять до аварій або втрати контролю над дронами.
Своєю чергою спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс наголошував, що перешкоди GPS-сигналів, з якими останнім часом стикаються літаки і судна в Клайпедському порту, триватимуть, поки Росія не закінчить розв'язану проти України війну.