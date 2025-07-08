Підпал у Британії на замовлення "Вагнера": у Лондоні визнали винними трьох людей

У вівторок, 8 липня, суд у Британії визнав трьох чоловіків винними у підпалі підприємств, пов’язаних з Україною, у Лондоні.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Британські офіційні особи заявили, що напад був організований за наказом російської ПВК "Вагнер" і став черговим проявом злочинної діяльності Москви на території Великої Британії.

Пожежа сталася минулого року на промисловому об’єкті у Лондоні та була спрямована на два приміщення, включно з компанією, яка доставляла посилки до України, зокрема супутникове обладнання від Starlink американського мільярдера Ілона Маска.

Прокурор Данкан Пенні під час відкриття судового процесу в суді Олд-Бейлі минулого місяця заявив, що підпал організував 21-річний Ділан Ерл, який визнав свою провину в підпалі з обтяжувальними обставинами та вчиненні дій за Законом про національну безпеку.

Відтак Ерл став першою особою, засудженою за новим Законом про національну безпеку, ухваленим торік для протидії ворожій діяльності іноземних держав.

Пенні зазначив, що Ерл "свідомо діяв за вказівкою групи "Вагнер", яка заборонена у Великій Британії як терористична організація, і "усвідомлював, що діє проти інтересів України і на користь Росії".

23-річні Нії Коджо Менса і Джакім Роуз, а також 20-річний Угнюс Асмена заперечували свою вину у підпалі з обтяжувальними обставинами, але присяжні визнали їх винними. 61-річного Пола Інгліша за цим самим обвинуваченням було виправдано.

Ще двоє обвинувачених: 23-річний Дмитріюс Паулаускас і 20-річний Ештон Еванс заперечували, що знали про терористичні акти, але не повідомили про них. Еванса визнали винним за одним пунктом і виправдали за другим, а Паулаускаса – повністю виправдали.

У лютому в Польщі двох громадян Росії ув'язнили на 5,5 років за членство в групі найманців Вагнера і шпигунство на користь РФ.

Нагадаємо, у травні у Британії за шпигунство на користь Росії засудили до в’язниці шістьох громадян Болгарії.