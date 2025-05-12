У Британії шістьох болгар засудили до увʼязнення за шпигунство на користь Росії

Суд у Лондоні 12 травня оголосив вироки шістьом громадянам Болгарії, засудженим за шпигунство на користь Росії у Великій Британії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

47-річний Орлін Русєв, який був лідером шпигунського угруповання і визнав свою провину, був засуджений до 10 років і 8 місяців за участь у шести операціях, що ставили під загрозу національну безпеку Британії.

Його заступник, 44-річний Бісер Джамбазов, також визнав свою провину і був засуджений до 10 років і 2 місяців ув'язнення.

33-річна Катрін Іванова – одна з двох жінок, яку завербував Джамбазов для шпигунських цілей, була засуджена до 9 років і 8 місяців позбавлення волі. Іншу, 30-річну Ваню Габерову, засудили до 6 років, 8 місяців і трьох тижнів увʼязнення.

39-річний Тіхомір Іванчев був засуджений до 8 років ув'язнення з урахуванням хорошої поведінки і того факту, що його участь у мережі припинилася до їхнього арешту в 2023 році.

Іванову, Габерова та Іванчева присяжні визнали винними у березні за змову з метою шпигунства на користь ворожої держави.

Шостий фігурант справи, 33-річний Іван Стоянов, отримав п'ять років і три тижні ув'язнення після визнання своєї провини, хоча, як зазначив суддя, це сталося на пізній стадії.

Прокуратура підкреслила, що дії засуджених ставили під загрозу життя людей, адже вони здійснювали стеження від імені російської розвідки за журналістами, дипломатами та українськими військовими.

Раніше журналісти BBC ідентифікували двох жінок, яких вважають учасницями цієї шпигунської мережі і які ще на волі.

Також BBC писало, що троє громадян Болгарії у минулому щонайменше раз були присутні на події у парламенті – на пов'язаній з Brexit дискусії у 2016 році.