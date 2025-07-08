Поджог в Британии по заказу "Вагнера": в Лондоне признали виновными трех человек

Во вторник, 8 июля, суд в Великобритании признал трех мужчин виновными в поджоге предприятий, связанных с Украиной, в Лондоне.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Британские официальные лица заявили, что нападение было организовано по приказу российской ЧВК "Вагнер" и стало очередным проявлением преступной деятельности Москвы на территории Великобритании.

Пожар произошел в прошлом году на промышленном объекте в Лондоне и был направлен на два помещения, включая компанию, которая доставляла посылки в Украину, в частности спутниковое оборудование от Starlink американского миллиардера Илона Маска.

Прокурор Данкан Пенни во время открытия судебного процесса в суде Олд-Бейли в прошлом месяце заявил, что поджог организовал 21-летний Дилан Эрл, который признал свою вину в поджоге с отягчающими обстоятельствами и совершении действий по Закону о национальной безопасности.

Поэтому Эрл стал первым лицом, осужденным по новому Закону о национальной безопасности, принятому в прошлом году для противодействия враждебной деятельности иностранных государств.

Пенни отметил, что Эрл "сознательно действовал по указанию группы „Вагнера", которая запрещена в Великобритании как террористическая организация, и "осознавал, что действует против интересов Украины и в пользу России".

23-летние Нии Коджо Менса и Джаким Роуз, а также 20-летний Угнюс Асмена отрицали свою вину в поджоге с отягчающими обстоятельствами, но присяжные признали их виновными. 61-летний Пол Инглиш по этому же обвинению был оправдан.

Еще двое обвиняемых: 23-летний Дмитриюс Паулаускас и 20-летний Эштон Эванс отрицали, что знали о террористических актах, но не сообщили о них. Эванса признали виновным по одному пункту и оправдали по второму, а Паулаускаса – полностью оправдали.

В феврале в Польше двух граждан России посадили на 5,5 лет за членство в группе наемников Вагнера и шпионаж в пользу РФ.

Напомним, в мае в Британии за шпионаж в пользу России приговорили к тюрьме шестерых граждан Болгарии.