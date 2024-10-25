Підпал у Британії на замовлення "Вагнера": один з фігурантів визнав провину

20-річний Ділан Ерл, один із фігурантів справи про підпал пов’язаного з Україною підприємства в Лондоні, частково визнав свою провину на суді в п’ятницю, 25 жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", передає ВВС.

Ерл визнав провину за двома пунктами звинувачень – порушення британського Закону про національну безпеку (дії на користь іноземної держави) і підпал за обтяжувальних обставин (тобто якщо існує ризик загибелі особи).

Він водночас не визнав себе винним за третім звинуваченням – про сприяння іноземній розвідці. У прокуратурі сказали, що не будуть наполягати на його подальшому розгляді.

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Інші п’ятеро фігурантів справи наразі або заперечили провину, або ще не постали перед судом.

Згідно з судовими документами, чоловіки нібито атакували об'єкт нерухомості, який "належав українцю", від імені найманців з групи Вагнера.

Слідство стверджує, що Ерл контактував з куратором "Вагнера" і організував напад, завербувавши інших підсудних і заплативши їм.

Нагадаємо, європейські розвідувальні служби раніше попереджали про те, що Росія активізувала диверсійні операції.