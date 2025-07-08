9 липня посли ЄС знов розглянуть 18-й пакет санкцій проти РФ, Словаччина не змінила позицію

У середу, 9 липня, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) в Брюсселі знову розгляне проєкт 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, проте позиція Словаччини щодо його блокування наразі не змінилася.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомили посадовці, обізнані зі вказаним питанням.

Посли держав ЄС 9 липня обговорять 18-й пакет санкцій проти РФ і спробують вмовити Словаччину зняти вето з нього.

"Обговорення 18-го пакету санкцій проти Російської Федерації є в порядку денному Coreper на завтра (9 липня. – Ред.). Але не можу спрогнозувати, чи буде він затверджений, чи буде далі блокуватися Словаччиною", – повідомив "Європейській правді" інформований посадовець ЄС.

Він додав, що "є надія на позитивне рішення вже завтра або цього тижня".

Проте власні джерела "ЄвроПравди" в уряді Словаччини запевняють: наразі ситуація залишається "такою самою, як була минулої п’ятниці", коли пакет санкцій не був затверджений.

"Станом на зараз позиція Словаччини не змінилася. Словаччина блокує 18-й пакет санкцій проти Росії, поки не отримає чіткі гарантії від Єврокомісії щодо компенсації збитків, які принесе планована повна відмова Євросоюзу від закупівель російського газу (з 1 січня 2028 року. – Ред.)", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Тим не менш, на запитання, чи може змінитися позиція Словаччини завтра, він відповів лаконічно: "Все може бути".

Як повідомляла "Європейська правда", віцепрем’єрка України Ольга Стефанішина заявила, що цього тижня країни ЄС повинні дійти згоди щодо 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Нагадаємо, 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії був знову поставлений на розгляд під час засідання послів Європейського Союзу (Coreper) у Брюсселі 4 липня, але не був прийнятий через позицію Словаччини.

Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.

Раніше ЗМІ прогнозували, що Словаччина має розблокувати 18-й пакет санкцій після успішних переговорів з Єврокомісією 3 липня в Братиславі.