Стефанішина: ЄС подолає опір Угорщини та Словаччини щодо санкцій цього тижня 

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина заявила, що цього тижня країни ЄС повинні дійти згоди щодо 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Факти ICTV", повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина сказала, що має дані про реалістичність погодження у Євросоюзі 18-го пакета санкцій проти РФ цього тижня.

"За моєю інформацією, цього тижня все ж таки дійдуть згоди європейські країни щодо 18-го пакета санкцій разом зі Словаччиною і Угорщиною. Але примітно те, що у минулий період, коли приймалося рішення щодо 17-го пакета, Угорщина не голосувала за це рішення аж до останнього дня, і навіть була майже одна доба, коли ці санкції не були введені в дію", – сказала Стефанішина.

Коментуючи ризики ухвалення майбутніх пакетів санкцій ЄС через вето окремих держав, Стефанішина сказала, що "без радикального політичного лідерства в Європейському Союзі буде дуже важко".

Нагадаємо, 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії був знову поставлений на розгляд під час засідання послів Європейського Союзу (Coreper) у Брюсселі 4 липня, але не був прийнятий через позицію Словаччини.

Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.

Раніше ЗМІ прогнозували, що Словаччина має розблокувати 18-й пакет санкцій після успішних переговорів з Єврокомісією 3 липня в Братиславі.