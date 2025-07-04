Словаччина продовжує блокувати 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

18-й пакет санкцій ЄС проти Росії був знову поставлений на розгляд під час засідання послів Європейського Союзу (Coreper) у Брюсселі 4 липня, але не був прийнятий через позицію Словаччини.

Про це кореспондентці "Європейської правди" на умовах анонімності повідомили два дипломати впливових держав ЄС, обізнані з перебігом дискусії на Coreper.

4 липня Словаччина де-факто знову заблокувала прийняття 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

"Представник Словаччини під час обговорення 18-го пакета санкцій заявив, що їм треба більше часу для прийняття рішення. Тому сьогодні пакет не було затверджено", – повідомив один зі співрозмовників "Європейської правди".

Інший додав, що Словаччина мала позитивні перемовини з Європейською комісією щодо своїх застережень щодо втрат від майбутнього припинення постачання російського газу в ЄС (з 1 січня 2028 року), і він прогнозує швидке затвердження 18-го пакета санкцій проти РФ.

Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.

Раніше ЗМІ прогнозували, що Словаччина має розблокувати 18-й пакет санкцій після успішних переговорів з Єврокомісією 3 липня в Братиславі.