Джерело: 18-й пакет санкцій проти РФ блокує не лише Словаччина, а й Угорщина

18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії блокує не лише Словаччина, але й Угорщина.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив дипломат однієї з ключових держав ЄС на умовах анонімності.

"18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії у п'ятницю, на засіданні послів ЄС, заблокувала не лише Словаччина. Угорщина також заявила, що затвердження пакета треба відкласти", – заявив дипломат.

Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року.

Угорщина, за словами співрозмовника "Європейської правди", не висунула конкретних умов.

Дипломат висловив упевненість, що обговорення 18-го пакета санкцій на рівні послів ЄС не поновиться до того, як відбудеться візит делегації Єврокомісії в Братиславу 3 липня.

Нагадаємо, минулого тижня, у день саміту ЄС з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо особисто поговорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, але й після цього він продовжив виступати проти нового пакета санкцій. Тож на засіданні послів ЄС того ж дня 18-й пакет санкцій проти Росії не був затверджений.

Втім, як писала "ЄвроПравда", думка Словаччини ще може змінитися. У приватних розмовах з "ЄвроПравдою" європейські посадовці висловлюють впевненість: за лічені дні зі Словаччиною буде угода і санкції розблокують.

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