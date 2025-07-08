Собака допоміг урятувати власника, який застряг у Швейцарських Альпах

Маленький пес привернув увагу рятувальників і допоміг знайти свого власника – чоловіка, що потрапив у біду у Швейцарських Альпах минулого тижня.

Про незвичайний випадок повідомила швейцарська рятувальна компанія Air Zermatt, передає "Європейська правда".

Чоловік разом із собакою вирушили в прогулянку долинним льодовиком Фі, що на висоті 3200 метрів, у швейцарському кантоні Вале.

У якийсь момент власник тварини провалився під сніг і потрапив в ущелину завглибшки вісім метрів. У чоловіка при собі була аматорська рація, за допомогою якої він викликав допомогу.

Фото: Air Zermatt

Через велику площу льодовика і непомітність ущелини рятувальники Air Zermatt не могли одразу знайти потерпілого.

"Потім настав вирішальний момент: один із рятувальників помітив на камені невеликий рух – це був чихуахуа! Прямо поруч була діра, через яку чоловік впав у щілину. Завдяки поведінці собаки екіпаж зміг точно визначити місце аварії", – ідеться в повідомленні.

Фото: Air Zermatt

Постраждалого разом із собакою відвезли до лікарні, зазначили швейцарські рятувальники. Вони підкреслили, що протягом усієї операції "маленький собака не відходив від місця події і уважно стежила за кожним рухом рятувальників".

"Собака – чотириногий герой, який, можливо, врятував життя своєму господареві в ситуації, що загрожувала його життю", – підсумували в Air Zermatt.

Нагадаємо, у 2023 році чеське місто Острава збурило, як з’ясувалось, несправжнє звернення власника собаки, який нібито не може платити збір за нього, бо домашній улюбленець "почувається котом".

Ще раніше, у 2015-му, фінська Асоціація котознавців уперше в історії нагородила званням героя п'ять котів і кішок, які живуть у Фінляндії.