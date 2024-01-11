У Чехії викликав ажіотаж фальшивий лист про собаку, який "почувається котом"

У чеському місті Острава триває суперечка щодо, як з’ясувалось, несправжнього звернення власника собаки, який нібито не може платити збір за нього, бо домашній улюбленець "почувається котом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило ČTK.

Кілька днів тому в мережі з’явилось нібито звернення жителя села Долні Лгота під Остравою до старости, де він розповідає, що його собака має "кризу ідентичності" й відчуває себе не собакою, а кішкою.

Автор тексту через це нібито просить не платити обов’язковий щорічний збір за собаку, але обіцяє: якщо тварина "вийде з кризи", то почне сплачувати внески.

Після появи листа на адресу влади Долні Лготи й Острави скерували сотні електронних листів і телефонних дзвінків.

Староста села в коментарі ČTK заявила, що автор листа справді існує, але "не має постійного місця проживання в муніципалітеті і не має зареєстрованого собаки".

"Офіційно ми не маємо до нього ніякого стосунку. Ми не беремо з нього жодної плати", – додала вона.

Зрештою, автор листа розповів агентству, що лист насправді виник як жарт поміж його друзів, але сам він його не писав і не знає, як текст опинився в інтернеті.

Чоловік пообіцяв відвідати старосту Долні Лготи, щойно матиме час, аби пояснити ситуацію і, можливо, разом посміятись.

Минулого року набув широкого розголосу інцидент із президентом Австрії, якого 16 листопада вкусив за руку Кодруц, пес президентки Молдови. Він після того заспокоїв громадськість і сказав, що "може зрозуміти" собаку, оскільки він, напевно, нервував через велику кількість людей довкола.