Собака помог спасти хозяина, который застрял в Швейцарских Альпах

Маленькая собака привлекла внимание спасателей и помогла найти своего хозяина – мужчину, который попал в беду в Швейцарских Альпах на прошлой неделе.

Об необычном случае сообщила швейцарская спасательная компания Air Zermatt, передает "Европейская правда".

Мужчина вместе с собакой отправились на прогулку по долинному леднику Фи, что на высоте 3200 метров, в швейцарском кантоне Вале.

В какой-то момент владелец животного провалился под снег и попал в ущелье глубиной восемь метров. У мужчины при себе была любительская рация, с помощью которой он вызвал помощь.

Фото: Air Zermatt

Из-за большой площади ледника и незаметности ущелья спасатели Air Zermatt не могли сразу найти пострадавшего.

"Затем наступил решающий момент: один из спасателей заметил на камне небольшое движение – это был чихуахуа! Прямо рядом была дыра, через которую мужчина упал в расщелину. Благодаря поведению собаки экипаж смог точно определить место аварии", – говорится в сообщении.

Фото: Air Zermatt

Пострадавшого вместе с собакой отвезли в больницу, отметили швейцарские спасатели. Они подчеркнули, что на протяжении всей операции "маленькая собака не отходила от места происшествия и внимательно следила за каждым движением спасателей".

"Собака – четвероногий герой, который, возможно, спас жизнь своему хозяину в ситуации, угрожавшей его жизни", – подытожили в Air Zermatt.

Напомним, в 2023 году чешский город Острава взбудоражило, как выяснилось, поддельное обращение владельца собаки, который якобы не может платить сбор за нее, потому что домашний любимец "чувствует себя котом".

Еще раньше, в 2015-м, финская Ассоциация котоведов впервые в истории наградила званием героя пять кошек и котов, живущих в Финляндии.