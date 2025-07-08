Єврокомісія критикує Угорщину за мінімальний прогрес у верховенстві права

Комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт у вівторок заявив, що Угорщина практично не досягла прогресу у вирішенні питань, які призвели до відкату демократії та верховенства права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

У вівторок Єврокомісія представила щорічний звіт про стан верховенства права у країнах-членах.

У розділі, присвяченому Угорщині, висловлено занепокоєння щодо фінансування партій, таємного стеження, плюралізму ЗМІ, надмірного використання надзвичайних повноважень уряду, а також тиску на суддів і представників громадянського суспільства.

Єдиним позитивним моментом у звіті Єврокомісії вказаний "значний прогрес" у підвищенні зарплат суддів, прокурорів та інших працівників правової сфери – але й воно було зроблено без належного врахування "європейських стандартів оплати праці працівників системи правосуддя".

"Ми глибоко розчаровані тим, що не можемо повідомити про подальший прогрес у виконанні рекомендацій, які були надані минулого року... Ми готові вжити подальших заходів щодо Угорщини, якщо це буде необхідно", – заявив єврокомісар з юстиції Макграт.

Він не уточнив, про які саме заходи йдеться, але нагадав, що через проблеми з верховенством права Євросоюз заморозив близько 18 мільярдів євро виплат для Угорщини.

Звіт Єврокомісії також показав, що країни ЄС усе частіше ігнорують вимоги Брюсселя щодо боротьби з корупцією, поліпшення свободи ЗМІ, підвищення стандартів правосуддя та усунення інших загроз демократичному суспільству.