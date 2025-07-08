У ЄС частіше ігнорують вимоги Брюсселя щодо боротьби з корупцією та свободи ЗМІ

Країни Європейського Союзу все частіше ігнорують вимоги Брюсселя щодо боротьби з корупцією, поліпшення свободи ЗМІ, підвищення стандартів правосуддя та усунення інших загроз демократичному суспільству.

Про це йдеться в офіційному звіті, на який посилається Politico, передає "Європейська правда".

У щорічному "Звіті про верховенство права" Європейської комісії висловлено серйозну стурбованість відсутністю прогресу низки країн і зроблено висновок, що Угорщина, зокрема, не досягла жодного прогресу у виконанні всіх ключових рекомендацій, наданих їй рік тому, за винятком однієї.

У звіті зазначено, що країни ЄС повністю виконали або досягли "значного прогресу" лише у 18% рекомендацій, порівняно з майже 20% минулого року та понад 25% у 2023 році.

Загалом у 43% всіх рекомендацій, наданих Єврокомісією протягом останнього року, "прогрес відсутній" або "обмежений".

Європейський комісар з питань демократії Майкл Макграт заявив, що посадовці в Брюсселі зараз розробляють плани щодо посилення дотримання країнами ЄС вимог, зробивши обов'язковим дотримання стандартів верховенства права як умову отримання фінансування з бюджету блоку в розмірі 1,2 трлн євро.

16 липня Комісія має представити проєкт бюджету на сім років, починаючи з 2028 року.

У вівторок, 8 липня, відповідаючи на запитання журналістів, Макграт зазначив, що "найбільше занепокоєння" у 800-сторінковому звіті викликають ті частини, де країни за останні 12 місяців не досягли жодного прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії.

"Коли ви дивитеся на рекомендації та оцінку минулого року, де ви бачите багато повідомлень про "відсутність прогресу" – це викликає очевидне занепокоєння", – сказав він.

Єврокомісар попередив, що простір для діяльності громадських організацій, зокрема професійних груп, які представляють суддів, прокурорів та журналістів, "звузився".

"Медіакомпанії також стикаються зі зростаючим тиском у деяких сферах, не тільки через комерційні труднощі, але й через проблематичний підхід до ЗМІ в деяких країнах, і ми знову бачимо, що простір для деяких медіаорганізацій у деяких частинах ЄС перебуває під певним тиском", – додав він.

Зазначимо, у травні угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан і його партія "Фідес" подали до парламенту суперечливий законопроєкт, який критики вважають атакою на громадянське суспільство.

Законопроєкт під назвою "Про прозорість суспільного життя" дозволить Управлінню з питань захисту суверенітету вносити до чорного списку організації, що отримують іноземне фінансування, зокрема гранти ЄС.

Він визначає, що загрози національному суверенітету включають вплив на громадську думку, просування демократичних дебатів або заперечення визначених державою цінностей, таких як християнська культура та традиційні рольові моделі сім'ї.

Ініціатива нагадує російський закон про "іноземних агентів", який Кремль використовує для придушення неурядових організацій та незалежних голосів.

Європейська комісія вимагала від Угорщини відкликати цей суперечливий законопроєкт.