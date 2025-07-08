Еврокомиссия критикует Венгрию за минимальный прогресс в области верховенства права

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Майкл Макграт во вторник заявил, что Венгрия практически не достигла прогресса в решении вопросов, которые привели к откату демократии и верховенства права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Во вторник Еврокомиссия представила ежегодный отчет о состоянии верховенства права в странах-членах.

В разделе, посвященном Венгрии, выражена обеспокоенность по поводу финансирования партий, тайного слежения, плюрализма СМИ, чрезмерного использования чрезвычайных полномочий правительства, а также давления на судей и представителей гражданского общества.

Единственным положительным моментом в отчете Еврокомиссии указан "значительный прогресс" в повышении зарплат судей, прокуроров и других работников правовой сферы – но и это было сделано без должного учета "европейских стандартов оплаты труда работников системы правосудия".

"Мы глубоко разочарованы тем, что не можем сообщить о дальнейшем прогрессе в выполнении рекомендаций, которые были предоставлены в прошлом году... Мы готовы принять дальнейшие меры в отношении Венгрии, если это будет необходимо", – заявил еврокомиссар по юстиции Макграт.

Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь, но напомнил, что из-за проблем с верховенством права Евросоюз заморозил около 18 миллиардов евро выплат для Венгрии.

Отчет Еврокомиссии также показал, что страны ЕС все чаще игнорируют требования Брюсселя по борьбе с коррупцией, улучшению свободы СМИ, повышению стандартов правосудия и устранению других угроз демократическому обществу.