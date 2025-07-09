Донька Орбана з родиною готується переїхати з Угорщини до США

Дочка угорського прем’єра Віктора Орбана повідомила про плани переїзду до США, зокрема у зв’язку з навчанням.

Як повідомляє угорське Telex, про це вона публічно розповіла у своєму Instagram, пише "Європейська правда".

Рахель Орбан розповіла, що думає над переїздом до Сполучених Штатів – зокрема, через те, що вже навчалася в Бостонському університеті і зараз знову вступила на навчання.

Вона зазначила, що це ще не фінальне рішення і вони разом з чоловіком, бізнесменом-мільярдером Іштваном Тіборчем, продовжують зважувати "за" і "проти".

Рахель Орбан зазначила, що це "велика можливість, але і серйозне рішення, особливо як для матері".

За її словами, вона бачить багато можливостей і "нових знань, які згодом можна буде привезти додому", і її метою є "вчитися, отримувати досвід і привозити його додому".

Новина привернула увагу на тлі того, що Віктор Орбан декларує як одну зі своїх політичних цілей повернення угорської діаспори в Угорщину. Зокрема, у 2023 році угорська влада запустила окремий портал для угорців за кордоном, які думають про повернення.

Нагадаємо, в Угорщині після завершення маніпулятивного опитування щодо членства України в ЄС запустили нову рекламну кампанію, де ключового суперника Віктора Орбана порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським і виставляють обох "маріонетками".

Наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року. Одне з нещодавніх опитувань показало, що партія Віктора Орбана "Фідес" вже відстає у рейтингах від опозиційної "Тиси".

Інше опитування показало, що угорське суспільство кардинально розділилося у поглядах на 15-річне перебування прем’єр-міністра Віктора Орбана при владі.

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