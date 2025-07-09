Дочь Орбана с семьей готовится переехать из Венгрии в США

Дочь венгерского премьера Виктора Орбана сообщила о планах переезда в США, в частности в связи с обучением.

Как сообщает венгерское издание Telex, об этом она публично рассказала в своем Instagram, пишет "Европейская правда".

Рахель Орбан рассказала, что думает над переездом в Соединенные Штаты – в частности, из-за того, что уже училась в Бостонском университете и сейчас снова поступила на учебу.

Она отметила, что это еще не финальное решение и они вместе с мужем, бизнесменом-миллиардером Иштваном Тиборчем, продолжают взвешивать "за" и "против".

Рахель Орбан отметила, что это "большая возможность, но и серьезное решение, особенно как для матери".

По ее словам, она видит много возможностей и "новых знаний, которые впоследствии можно будет привезти домой", и ее цель – "учиться, получать опыт и привозить его домой".

Новость привлекла внимание на фоне того, что Виктор Орбан декларирует как одну из своих политических целей возвращение венгерской диаспоры в Венгрию. В частности, в 2023 году венгерские власти запустили отдельный портал для венгров за рубежом, которые думают о возвращении.

Напомним, в Венгрии после завершения манипулятивного опроса относительно членства Украины в ЕС запустили новую рекламную кампанию, где ключевого соперника Виктора Орбана сравнивают с президентом Украины Владимиром Зеленским и выставляют обоих "марионетками".

Следующие очередные парламентские выборы в Венгрии состоятся не раньше 2026 года. Один из недавних опросов показал, что партия Виктора Орбана "Фидес" уже отстает в рейтингах от оппозиционной "Тисы".

Другой опрос показал, что венгерское общество кардинально разделилось во взглядах на 15-летнее пребывание премьер-министра Виктора Орбана у власти.

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