У Орбана після маніпулятивного "референдуму" запустили нову рекламу із Зеленським

В Угорщині після завершення опитування щодо членства України в ЄС запустили нову рекламну кампанію, де ключового суперника Віктора Орбана порівнюють з президентом України Володимиром Зеленським і виставляють обох "маріонетками".

Як повідомляє "Європейська правда", на кампанію звернули увагу журналісти 444.hu та користувачі соцмереж.

У публічному просторі з’явилися плакати зі слоганом "схожі мов два яйця", де карикатурно зображені президент України Володимир Зеленський та лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який може скласти серйозну конкуренцію Орбану на наступних виборах.

Замовником реклами вказана Ellenállás Mozgalom Non-Profit Kft, назва якої перекладається приблизно як "Національний рух спротиву".

Окрім плакатів, є також відеоролик, який можна знайти у тому числі в соцмережі X, де Петера Мадяра намагаються показати як "угорського Зеленського". У відео використали багато фрагментів зі сценічних виступів Зеленського з часів, коли він був коміком.

Obviously media campaign started as well, with the following unskippable ad pic.twitter.com/I63GOhwbfB