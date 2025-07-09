ЕСПЧ признал Россию виновной в большом деле по жалобам Украины и Нидерландов

Европейский суд по правам человека признал вину России в большом межгосударственном деле, объединяющем жалобы Украины и Нидерландов против России о многочисленных нарушениях прав человека во время войны до и после 24 февраля 2022 года и о сбитии рейса MH17.

Как сообщает "Европейская правда", решение суда объявили 9 июля.

Речь идет о деле, которое объединило четыре межгосударственных жалобы против России в ЕСПЧ со стороны Украины и Нидерландов.

Украина против России (№ 8019/16) – нарушения во время вооруженного конфликта на Донбассе, в частности сбитие MH17, пытки, принудительный труд и прочее;

Украина против России (№ 43800/14) – похищение и незаконное перемещение украинских детей в РФ в 2014 году;

Нидерланды против России (№ 28525/20) – обстоятельства и последствия сбития рейса MH17;

Украина против России (№ 11055/22) – грубые нарушения прав человека во время полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.

Суд единогласно признал, что имеет юрисдикцию по данным жалобам в отношении событий, произошедших до 16 сентября 2022 года, когда членство России в Совете Европы прекратилось.

Суд отметил, что события в Украине являются беспрецедентными в истории Совета Европы.

"Характер и масштабы боевых действий и зловещие заявления (России) в отношении украинской государственности, независимости и самого права на существование представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе, которое долгое время воспринималось как должное", – отмечается в выводах Суда. Также отметили, что эпизодически подобная риторика звучит и в адрес Польши, Молдовы, государств Балтии.

Суд отметил, что не ставит перед собой задачу оценивать законность российского вторжения и оккупации, но должен оценить соответствие действий России фундаментальным принципам, изложенным в Европейской конвенции о правах человека и ее протоколах.

Суд признал Российскую Федерацию ответственной за многочисленные нарушения прав человека, имевшие место на оккупированных территориях до и после 24 февраля 2022 года, и их массовый и системный характер.

Речь идет о произвольных убийствах гражданских лиц и военнопленных, лишении свободы, бесчеловечном обращении, применении пыток, системной практике подавления украинской идентичности, в том числе через систему образования, практике "фильтрации", вывозе украинских детей и взрослых гражданских лиц вглубь оккупированных территорий или на территорию РФ и т. д.

Суд признал Россию ответственной за практику ведения боевых действий – начиная с 11 мая 2014 года и до 16 сентября 2022 года, и признал нарушение статей 2 и 3 ЕКПЧ и ст. 1 Протокола 1, а после 24 февраля – также нарушение ст. 8 ЕКПЧ.

Также суд установил, что рейс MH17 над Донбассом сбили с российского ЗРК "Бук" и Россия несет ответственность за то, что это стало возможным. В этом контексте признали нарушение статей 2 и 3 ЕКПЧ.

ЕСПЧ заявил, что Россия должна незамедлительно освободить и безопасно вернуть всех лишенных свободы на оккупированных территориях, а также – что Россия должна согласиться на создание независимого международного механизма для идентификации детей, вывезенных в РФ и на оккупированные территории, для их объединения с семьями или законными опекунами.

Украинский судья в ЕСПЧ Николай Гнатовский отметил, что это вероятно самое большое и важное дело за всю историю ЕСПЧ.

Это дело имеет беспрецедентный характер: к нему присоединились 26 государств и одна международная организация в качестве третьих сторон.

В 2023 году ЕСПЧ признал дату начала контроля РФ на оккупированном Донбассе – точкой отсчета стало 11 мая 2014 года.