На тлі масованого удару Росії Литва закликає прийняти 18-й пакет санкцій

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі масштабного російського авіаудару по регіонах України закликав прийняти 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як відомо, у ніч проти 9 липня Росія атакувала 741 засобом повітряного нападу регіони України. 718 із них знешкодила ППО, Повітряні сили зафіксували влучання у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

"Ще одна ніч терору в Україні – Росія розпочала найбільший повітряний напад з початку повномасштабного вторгнення. Це не просто війна – це систематичний державний тероризм проти суверенної держави та цивільного населення", – прокоментував російський удар Будріс.

На думку глави МЗС Литви, засудження з боку всієї Європи "було б доречним, але недостатнім".

Відтак він закликав негайно прийняти 18-й пакет санкцій ЄС, але звернув увагу на важливість того, аби до нього увійшло зниження верхньої межі цін на нафту.

"Цей пакет також спрямований проти продукції та обладнання, що використовуються для виробництва дронів і ракет. Будь-яка подальша затримка лише дасть час Путіну і його воєнним злочинам", – додав Будріс.

Звернемо увагу на те, що міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна натякнув, що його країна може заблокувати прийняття 18-го пакета санкцій проти Росії, якщо він не включатиме зниження верхньої межі ціни на російську нафту.

16 червня "ЄвроПравда" писала, що ЄС не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель, оскільки цю ініціативу, швидше за все, не підтримає "Група семи".