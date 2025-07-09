В Естонії натякнули на блокування санкцій проти РФ без зниження цінової стелі на нафту

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна натякнув, що його країна може заблокувати прийняття 18-го пакета санкцій проти Росії в Європейському Союзі, якщо він не включатиме зниження верхньої межі ціни на російську нафту.

Про це він сказав в інтерв’ю ERR, пише "Європейська правда".

Тсахкна заявив: зниження верхньої межі ціни на нафту має бути включено до 18-го санкційного пакета проти Росії.

"Ми маємо дуже тверду позицію щодо цього питання", – акцентував глава МЗС Естонії.

Він зазначив, що введення нижчої верхньої межі ціни буде найсильнішою частиною нового пакета санкцій. Тсахкна пояснив, що зниження верхньої межі ціни з 60 до 45 доларів за барель також було включено до початкової пропозиції Європейської комісії.

Естонський міністр підкреслив, що позиція його країни полягає в тому, щоб прийняти пакет санкцій, запропонований Європейською комісією в його первісному вигляді, і що вона проти бажання деяких країн пом'якшити його шляхом скасування нового цінового обмеження.

Він висловив сподівання, що позиція Естонії також буде підтримана основними країнами Європейського Союзу.

Міністр закордонних справ Естонії нагадав, що нинішній ціновий ліміт у $60 діє вже два роки і не був знижений, оскільки провідні західні країни не підтримали такий крок.

"Однак зараз є ознаки того, що країни G7 також готові ще більше знизити ціновий ліміт на російську нафту. Крім того, останніми днями з боку США надійшли сигнали про готовність чинити тиск на Росію, яка веде pfufh,ybwmre війну в Україні, за допомогою нових обмежень", – сказав він.

Міністр наголосив, що якщо пакет санкцій, розроблений сенаторами США Ліндсі Гремом і Річардом Блументалем, і новий пакет санкцій Європейського Союзу набудуть чинності одночасно – це може чинити серйозний тиск на Москву.

Водночас Тсахкна підкреслив, що угода про новий пакет санкцій ще не досягнута і що країни, включно з Естонією, ще не висловили остаточної думки.

Варто зауважити, що Україна закликала Європейський Союз знизити максимальну ціну на російську нафту до $30 за барель.

А президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

16 червня "ЄвроПравда" писала, що ЄС не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель, оскільки цю ініціативу, швидше за все, не підтримає "Група семи".