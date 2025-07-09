На фоне массированного удара России Литва призывает принять 18-й пакет санкций

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне масштабного российского авиаудара по регионам Украины призвал принять 18-й пакет санкций Европейского Союза против России.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Как известно, в ночь на 9 июля Россия атаковала 741 средством воздушного нападения регионы Украины. 718 из них обезвредила ПВО, Воздушные силы зафиксировали попадание в четырех локациях, а также падение сбитых – на 14 локациях.

"Еще одна ночь террора в Украине – Россия начала крупнейшее воздушное нападение с начала полномасштабного вторжения. Это не просто война – это систематический государственный терроризм против суверенного государства и гражданского населения", – прокомментировал российский удар Будрис.

По мнению главы МИД Литвы, осуждение со стороны всей Европы "было бы уместным, но недостаточным".

Поэтому он призвал немедленно принять 18-й пакет санкций ЕС, но обратил внимание на важность того, чтобы в него вошло снижение верхней границы цен на нефть.

"Этот пакет также направлен против продукции и оборудования, используемых для производства дронов и ракет. Любая дальнейшая задержка только даст время Путину и его военным преступлениям", – добавил Будрис.

Обратим внимание на то, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна намекнул, что его страна может заблокировать принятие 18-го пакета санкций против России, если он не будет включать снижение верхней границы цены на российскую нефть.

16 июня "ЕвроПравда" писала, что ЕС не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, поскольку эту инициативу, скорее всего, не поддержит "Группа семи".