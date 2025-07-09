Міноборони Нідерландів про удар по Україні: РФ хоче продовжувати боротьбу за імперіалізм

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс закликав посилити тиск на Росію на тлі наймасштабнішої дронової атаки по території України.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Як відомо, у ніч проти 9 липня Росія атакувала 741 засобом повітряного нападу регіони України. 718 із них знешкодила ППО, Повітряні сили зафіксували влучання у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

Відтак Брекельманс закликав українських союзників надати більше підтримки, а також значно посилити тиск на очільника Кремля Владіміра Путіна.

"Україна хоче вести переговори про мир, Росія хоче продовжувати боротьбу за імперіалізм", – додав нідерландський міністр.

Як відомо, Польща вночі 9 липня підіймала для патрулювання винищувачі під час масованої повітряної атаки Росії, що була спрямована на Луцьк та Житомир.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на тлі цього російського удару закликав негайно прийняти 18-й пакет санкцій ЄС, але звернув увагу на важливість того, аби до нього увійшло зниження верхньої межі цін на нафту.