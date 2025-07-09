Минобороны Нидерландов об ударе по Украине: РФ хочет продолжать борьбу за империализм

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс призвал усилить давление на Россию на фоне масштабной дроновой атаки по территории Украины.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Как известно, в ночь на 9 июля Россия атаковала 741 средством воздушного нападения регионы Украины. 718 из них обезвредила ПВО, Воздушные силы зафиксировали попадание в 4 локациях, а также падение сбитых – на 14 локациях.

Поэтому Брекельманс призвал украинских союзников оказать больше поддержки, а также значительно усилить давление на главу Кремля Владимира Путина.

"Украина хочет вести переговоры о мире, Россия хочет продолжать борьбу за империализм", – добавил нидерландский министр.

Как известно, Польша ночью 9 июля поднимала для патрулирования истребители во время массированной воздушной атаки России, которая была направлена на Луцк и Житомир.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на фоне этого российского удара призвал немедленно принять 18-й пакет санкций ЕС, но обратил внимание на важность того, чтобы в него вошло снижение верхней границы цен на нефть.