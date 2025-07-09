Кремль відреагував на появу запису з погрозами Трампа "розбомбити Москву"

У Кремлі прокоментували публікацію телеканалом CNN минулорічного аудіозапису, де президент США Дональд Трамп розповідає, як під час свого першого терміну погрожував російському правителю Владіміру Путіну "розбомбити Москву".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитує Reuters.

Пєсков висловив сумніви щодо автентичності аудіо, яке опублікував телеканал.

"Я не можу ні підтвердити, ні спростувати це, навіть якби хотів... Чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Останнім часом багато фейкових новин", – сказав він.

Нагадаємо, йдеться про аудіозапис з минулорічної зустрічі Трампа з донорами кампанії. У ньому той розповідає, як нібито пригрозив максимально жорсткою відповіддю лідерам РФ і Китаю, якби ті наважились на вторгнення в Україну і на Тайвань.

"Путіну я сказав: "Якщо ви зайдете в Україну, я розбомблю Москву до бісової матері. Кажу вам, що у мене немає вибору", – цитують Трампа.

Нагадаємо, останніми днями президент США відчутно змінив позицію щодо військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля. Зокрема, Трамп напередодні сказав, що Путін говорить "багато нісенітниць".

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