Кремль отреагировал на появление записи с угрозами Трампа "разбомбить Москву"

В Кремле прокомментировали публикацию телеканалом CNN прошлогодней аудиозаписи, где президент США Дональд Трамп рассказывает, как во время своего первого срока угрожал российскому правителю Владимиру Путину "разбомбить Москву".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует Reuters.

Песков выразил сомнения относительно достоверности аудиозаписи, опубликованной телеканалом.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это, даже если бы хотел... Является ли это фейком или нет, мы тоже не знаем. В последнее время много фейковых новостей", – сказал он.

Напомним, речь идет об аудиозаписи с прошлогодней встречи Трампа с донорами кампании. В ней он рассказывает, как якобы пригрозил максимально жестким ответом лидерам РФ и Китая, если те осмелятся на вторжение в Украину и на Тайвань.

"Путину я сказал: "Если вы зайдете в Украину, я разбомблю Москву к чертовой матери. Говорю вам, что у меня нет выбора", – цитируют Трампа.

Напомним, в последние дни президент США ощутимо изменил позицию по военной помощи Украине и свою риторику в отношении главы Кремля. В частности, Трамп накануне сказал, что Путин говорит "много ерунды".

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