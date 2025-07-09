Президент Італії прийняв Зеленського

Президент Італії Серджо Маттарелла у середу прийняв свого українського колегу Володимира Зеленського, який перебуває з візитом у Римі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Зустрічаючи Зеленського, Маттарелла заявив, що хоче "підтвердити велику дружбу та повну підтримку Італії незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

Він також висловив "найбільш глибоку і щиру підтримку" з боку Італії.

"Наша позиція є і залишається абсолютно твердою, і я хотів би висловити наше захоплення українським народом, що зміцнює нашу переконаність у повній підтримці вашої країни", – додав Маттарелла.

Перед тим Зеленський зустрівся з Папою Римським Левом XIV у резиденції понтифіка Кастель-Гандольфо поблизу Риму.

Також повідомляли про зустріч українського президента зі спецпредставником президента США щодо України Кітом Келлогом.