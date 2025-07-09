Зеленський проводить зустріч з Келлогом у Римі

В італійському Римі розпочалась зустріч президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США щодо України Кітом Келлогом.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Зустріч проходить в рамках візиту Володимира Зеленського до італійської столиці, де головною подією 10-11 червня буде Конференція з питань відновлення України, яку цьогоріч організовує уряд Італії.

Від України були також присутні міністр закордонних справ Андрій Сибіга, очільник Міноборони Рустем Умєров, керівник ОПУ Андрій Єрмак, а також його заступник Павло Паліса.

Протокольна зустріч Зеленського та Келлога перед камерами ЗМІ не передбачала заяв обох посадовців та відповідей на питання журналістів. Після того, як представники медіа вийшли, обидві делегації розпочали закриті переговори.

Зустріч Зеленського та Келлога відбувається після того, як США спершу призупинили постачання деякого озброєння Україні, а потім оголосили про відновлення поставок – зокрема, президент Дональд Трамп заявив, що Україна потребує зброї на тлі посилення російських атак.

Члени команди Трампа зараз ведуть обговорення можливих поставок ракет для української ППО.

Видання The Wall Street Journal повідомляло, що Трамп розмірковує над наданням Україні ще однієї системи Patriot.

А видання Axios інформувало, що США тиснуть на Німеччину, аби та продала Україні батарею Patriot.

Читайте детально про рішення президента Трампа відновити військову допомогу Україні на сайті "ЄП".