Президент Италии принял Зеленского

Президент Италии Серджо Маттарелла в среду принял своего украинского коллегу Владимира Зеленского, который находится с визитом в Риме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Встречая Зеленского, Маттарелла заявил, что хочет "подтвердить большую дружбу и полную поддержку Италии независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Он также выразил "самую глубокую и искреннюю поддержку" со стороны Италии.

"Наша позиция является и остается абсолютно твердой, и я хотел бы выразить наше восхищение украинским народом, который укрепляет нашу убежденность в полной поддержке вашей страны", – добавил Маттарелла.

Перед этим Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в резиденции понтифика Кастель-Гандольфо под Римом.

Также сообщалось о встрече украинского президента со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.