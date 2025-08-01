Трамп про масовані ракетні удари РФ по Україні: це огидно

Президент США Дональд Трамп висловив своє невдоволення діями Росії, коли його спитали про останні масовані ракетні удари по Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент США сказав під час спілкування із журналістами у Білому домі.

У Трампа попросили прокоментувати, зокрема, масований російський удар по Києву.

"Я вважаю, що те, що вони (росіяни. – Ред.) роблять, огидно. Я вважаю, що це огидно… я думаю, що те, що робить Росія, дуже сумно", – сказав він у відповідь.

Водночас Трамп підтвердив, що планує санкції проти Росії, хоча й не впевнений, що ці заходи зможуть стримати господаря Кремля Владіміра Путіна.

"Так, ми запровадимо санкції. Я не знаю, чи турбують його (Путіна. – Ред.) санкції. Ви знаєте, вони знають про санкції. Я краще за будь-кого знаю про санкції, тарифи та все інше. Я не знаю, чи це матиме якийсь ефект, але ми це зробимо", – додав він.

Крім того, Трамп анонсував візит свого посланця Стіва Віткоффа до Росії.

Раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.