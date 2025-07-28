Трамп: новий дедлайн для Путіна становитиме 10-12 днів

Президент США Дональд Трамп озвучив новий дедлайн для кремлівського правителя Владіміра Путіна для врегулювання розв’язаної ним війни проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент заявив на зустрічі з британським прем’єром Кіром Стармером у шотландському Торнбері.

За словами Трампа, новий дедлайн становитиме "приблизно 10-12 днів від сьогодні".

"Немає причин чекати...у ці 50 днів я хотів бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу", – зазначив Трамп.

Перед цим Трамп заявив про своє розчарування Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.

Раніше цього місяця Трамп пригрозив ввести "жорсткі мита" в розмірі "близько 100%" на російські товари, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.