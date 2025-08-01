Трамп о массированных ракетных ударах РФ по Украине: это отвратительно

Президент США Дональд Трамп выразил свое недовольство действиями России, когда его спросили о последних массированных ракетных ударах по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент США сказал во время общения с журналистами в Белом доме.

У Трампа попросили прокомментировать, в частности, массированный российский удар по Киеву.

"Я считаю, что то, что они (россияне. – Ред.) делают, отвратительно. Я считаю, что это отвратительно... я думаю, что то, что делает Россия, очень печально", – сказал он в ответ.

В то же время Трамп подтвердил, что планирует санкции против России, хотя и не уверен, что эти меры смогут сдержать хозяина Кремля Владимира Путина.

"Да, мы введем санкции. Я не знаю, беспокоят ли его (Путина. – Ред.) санкции. Вы знаете, они знают о санкциях. Я лучше любого знаю о санкциях, тарифах и всем остальном. Я не знаю, будет ли это иметь какой-то эффект, но мы это сделаем", – добавил он.

Кроме того, Трамп анонсировал визит своего посланника Стива Уиткоффа в Россию.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что США начнут вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.